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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بالتنسيق مع مصلحة الضرائب.. جامعة المنيا تنظم ندوة عن "الفاتورة الإلكترونية"

جامعة المنيا تنظم
جامعة المنيا تنظم ندوة مع الضرائب

أطلقت جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات وبالتعاون مع مصلحة الضرائب سلسلة ندوات تدريبية للعاملين بالوحدات الحسابية بالجامعة لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم، واستهلتها بندوة تدريبية نظمتها إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البيئية بعنوان " برنامج الفاتورة الإلكترونية"، على ان تليها ثاني الندوات عن "الإقرارات الضريبية" وتختتم بندوة اخري بعنوان "ضريبة كسب العمل بالمرتبات"وذلك تنفيذًا لتوجيهات رؤية الجامعة.

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أكد د. "عصام فرحات" أنه تماشيًا مع الثورة التكنولوجية التي لا تهدف إلى استخدام الأجهزة الحديثة فقط ولكنها تحتاج  لموظفين مهرة يمكنهم التعامل مع هذه التطورات، دفع ذلك إدارة الجامعة لتشجيع إدارة تنمية المواهب الخاصة بها على تنفيذ المزيد من الفعاليات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تحسين كفاءات العاملين بكافة تخصصاتهم بما يتوافق مع هذه المتطلبات.

وقد استهدف تدريب برنامج "الفاتورة الإلكترونية" والتي حاضر بها، عيد خلف، عضو بالإدارة العامة للتدريب الضريبي، تعريف العاملين بالوحدات الحسابية على كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال تقديم شرح شامل للمنظومة، بما يشمل التسجيل بها، وإصدار التوقيع الإلكتروني، وتوضيح الفروق بين التوقيع والختم الإلكتروني، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات الخاصة بالحضور لتجنب إي مشكلة خلال تطبيق هذه المنظومة.

واستعرض محاضر الندوة، تطبيق عملي للمنظومة موضحًا من خلاله كيفية تطبيق حوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية مما يقلل من الاعباء الإدارية، ويسهل إجراءات الفحص الضريبي، كما  تعمل على تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر، إلى جانب تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع؛ لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال  الزيارات الميدانية.

شهد الفعاليات حضور أشرف هنداوي مدير عام الإدارة العامة للتدريب الضريبي والدكتور أمير ماهر طوبيا مدير إدارة تنمية المواهب بالجامعة، وتنفذ الدورات بإشراف من الدكتور باسم محمود عبد الحكم أمين عام الجامعة.
 

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