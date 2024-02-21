حسين الجسمي يوجه رسالة عبر إكس: ستزوركم أفعالكم يوماً فأحسنوها

وجه الفنان حسين الجسمي، رسالة لمتابعيه عبر منصة أكس، تويتر سابقاً.

وكتب في تغريدة: “ستزوركم أفعالكم يوماً .. فأحسنوها”.

وطرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان أتاني، وتعاون فيها لأول مرة مع مجموعة من جيل الشباب، هم الشاعر مصطفى المرزه، والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس جاسم محمد.

أعرب حسين الجسمي في بيان له، عن سعادته بالغناء من جديد باللون العراقي الأصيل، ووصفه باللون الغنائي الذي يحمل سمات خاصة نابعة من الموروث العراقي وبيئته المختلفة عن جميع أنماط الألوان العربية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأغنية العراقية الأصيلة لها شهرة كبيرة بين الجمهور العربي من شرقه الى غربه، وهي حاضرة بقوة في الساحة الغنائية، ولها النجاحات الكبيرة.