رئيس جامعة المنيا يوجه بضرورة استحداث برامج دراسية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

وجه الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا خلال اجتماعه بوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب على ضرورة الارتقاء بالبرامج الدراسية الحالية واستحداث برامج دراسية جديدة بالكليات النظرية و العملية لتواكب التطورات التكنولوجيا السريعة في التعليم الجامعي، والمناهج الدراسية الحديثة المتوافقة مع مواصفات جامعات الجيل الرابع وطبقا للأنظمة التعليمية الحديثة لتقديم خريج جامعي يحمل سمات تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

واستعرض د. "عصام فرحات" خلال اجتماعه، المنظومة التي وفرتها الجامعة لجذب الطلاب الوافدين، للدراسة بجامعة المنيا، مشيدًا بالإقبال المتزايد من الطلاب الوافدين على الألتحاق بالجامعة.

وأعلن رئيس جامعة المنيا، مواعيد غلق باب تسجيل المقررات وكذلك الحذف والاضافة لمقرررات الساعات المعتمدة بالجامعة، وكذلك اخر موعد لرفع أعضاء هيئة التدريس للمقرارات على المنصة.