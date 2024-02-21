ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل: اعتداءات إسرائيل في غزة تقوض حل الدولتين

قالت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، يجب ألا تقوض إسرائيل وصول الفلسطينين للأماكن المقدسة.



وأضافت، أن هجوم 7 أكتوبر واعتداءات المستوطنيين في الضفة الغربية وتدمير غزة كلها دلائل على الحاجة الماسة لتطبيق حل الدولتين.



وأوضحت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل ترتكب خرقا للقانون الدولي والإنساني في غزة كل يوم.



وأكدت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، أن الدعوة لإخلاء رفح عنف عسكري وأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة يتزايد



وأكدت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، أن اعتداءات إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تقوض حل الدولتين.



وقالت أنها تؤمن أن الحل الوحيد للصراع الدائر هو إعطاء الشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير المصير وإقامة دولته على حدود 1967، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق بمساواة على الجميع.