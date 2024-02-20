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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يعقد جلسة للتصويت على قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

انعقدت جلسة خاصة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار جزائري يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومن جانبه، قال المندوب الجزائري في الأمم المتحدة، أنه مُنح أعضاء المجلس وقتًا طويلاً لدراسة مشروع القرار ونراه متوازنًا.

وأكد المندوب الجزائري في الأمم المتحدة ، أن مشروع القرار ينص على وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات.

ولفت المندوب الجزائري ، إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة.

وأشار المندوب الجزائري في الأمم المتحدة إلى أن التصويت ضد مشروع القرار يعني الموافقة على التجويع كأسلوب حرب.

وشدد المندوب الجزائري في الأمم المتحد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بسرعة لتحقيق وقف إطلاق النار.

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