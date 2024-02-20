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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

روسيا تدرج السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة الإرهابيين والمتطرفين

صدى البلد

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية ، اليوم الثلاثاء، أن وكالة المراقبة المالية الروسية، روزفين مونيتورينج، أدرجت السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة الإرهابيين والمتطرفين.

وكان السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية)  يريد تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب بعد وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.

وأعلنت إدارة السجون الفيدرالية أن نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توفي في سجن شديد الحراسة بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية في روسيا يوم الجمعة.

وقالت خدمة السجون إنه توفي بعد أن فقد وعيه بعد المشي، وكانت هناك تكهنات فورية وواسعة النطاق - بما في ذلك من الرئيس جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - بأن بوتين كان وراء وفاة نافالني. 

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