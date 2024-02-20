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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السعودية بهولندا: المملكة مستاءة بشدة من الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

صدى البلد

قال سفير السعودية لدى هولندا زياد بن معاشي العطية، اليوم الثلاثاء، إن المملكة مستاءة بشدة من الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

وأفاد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في فلسطين وتعاقب الفلسطينيين جميعاً. 

ولفت سفير السعودية لدى هولندا، أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بالعنف. 

وأكد السفير أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط دعوات مجلس الأمن ومحكمة العدل.
 

وأوضح أن إسرائيل لم تلتزم بتدابير "العدل الدولية" وتتجاهل دعوات وقف الحرب في قطاع غزة مشددا على أن ما تقوم به إسرائيل في غزة جرائم وانتهاكات والأدلة دامغة . 

 

وأشار سفير السعودية ، إلى إنه إذا عجزت ولم تقم محكمة العدل بما يلزم بشأن فلسطين، فإن النظام القضائي العالمي بلا دور وفاعلية.

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