ممثل جنوب أفريقيا: لا بد أن يُحاسب المسئولون عن الأحداث في غزة عالمياً

قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إنه لا بد أن يُحاسب المسئولون عن الأحداث في غزة عالمياً، مؤكداً استمرار استهداف الفلسطينين بالغارات الإسرائيلية ليلا ونهارا دون الخضوع لحماية قوانين حقوق الإنسان العالمية.

وأوضح ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين يهدف لاستمرار الهيمنة اليهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد ممثل جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن الإبادة الجماعية هي أم الجرائم وإسرائيل مستمرة في ارتكابها.

وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أن الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين أسوأ مما كان عليه لدينا الآن.