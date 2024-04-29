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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة تدق جرس الإنذار لإسرائيل ولا تريد معاقبتها

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وزارة الخارجية الأمريكية لم تحدد ماهية الانتهاكات التي ارتكبتها وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى كتيبة نتساح يهودا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد معاقبة إسرائيل، ولكن هي فقط تريد أن تدق لها جرس الإنذار.

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وأضاف جبر في رسالة على الهواء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية رغدة منير: "إسرائيل قدمت تفيد بأن 4 وحدات من الخمسة قد عدلت من سلوكها وممارساتها السيئة المنتهكة لحقوق الإنسان وجاري التباحث بشأن الوحدة الخامسة، وإسرائيل تقدم معلومات بشأن هذه الوحدة وأنها عدلت من سلوكياتها المنتهكة لحقوق الإنسان".

وتابع: "نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن بلاده لا تقدم معاملة تفضيلية لإسرائيل ولكن ثمة اتفاقية تعاون أمني طويلة وعميقة منذ زمن طويل بين البلدين".

وواصل: " نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أشار، إلى أنه إذا ما ثبت وجود انتهاكات لحقوق الإنسان على يد أي وحدة من وحدات الجيش الإسرائيلي، فإن واشنطن ستوقع عقوبات على هذه الوحدات، وبمقتضى هذه العقوبات لن تحصل على مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية".

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