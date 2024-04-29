عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير عسكري: نخشى دخول إسرائيل إلى المنطقة المحروقة جنوب لبنان.. فيديو

لبنان
لبنان

أكد ناجي ملاعب، خبير عسكري، أن تصريحات الخبراء العسكريين الإسرائيليين ومنهم وزير الدفاع، بأن إعادة المستوطنين إلى شمال إسرائيل يجب أن تكون قريبا وقبل حلول المدارس.

وشدد على أنه حتى تأمن إسرائيل إعادتهم لمناطق الشمال؛ يجب أن تكون هناك منطقة محروقة وعازلة.

txt

مظاهرات في شارع بيجن في إسرائيل للمطالبة بعودة المخطوفين

txt

وزير الخارجية السعودي: إسرائيل الدولة الوحيدة خارج الإجماع الدولي بشأن غزة

وأشار «ملاعب»، خلال مداخلة مع الإعلامية دانيا الحسيني، ببرنامج «مباشر بيروت»، المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المنطقة المحروقة والعازلة التي أنشأتها إسرائيل حتى اليوم، تحيطها بحزام ناري، وبقنابل اختراقية، وكل ما تملك من قوى عدوانية في هذا الاتجاه.

وأوضح “حتى اليوم، يبدو أنه كلما زادت قذائف إسرائيل؛ كلما بقى حزب الله في المكان، ويرسل صواريخه وقذائفه باتجاه الجليل، ولم تستطع إسرائيل تحقيق هدفها بأن تصبح منطقة محروقة”.

وقال إنه يخشى أن يكون التخطيط المقبل لإسرائيل، هو دخول هذه المنطقة وتنظيفها؛ حتى تتأكد أنه لا حياة في هذه المنطقة إلا دون أنفاق أو وجود عسكري من حزب الله، وهو ما يحتمل الحدوث خلال يومين، موضحًا أن حزب الله يكثف من عدوانه، وفقا لتكثيف العدوان الإسرائيلي وما يحدث في قطاع غزة.

إسرائيل الخبراء العسكريين القاهرة الإخبارية العسكريين الإسرائيليين جنوب لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

قرار عاجل بشأن المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

تعطيل العمل بالبنوك 48 ساعة بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

ترشيحاتنا

الصحة تكشف خطوات تحمي طفلك من مخاطر استخدام شبكة الإنترنت

ممنوع البناطيل المقطعة والسلاسل.. كلية بجامعة الأزهر تحذر طلابها في الامتحانات

نشأت الديهي: ورقة مصرية للتهدئة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين

لعنة الفراعنة.. سر وفاة 22 عالما بمقبرة توت عنخ أمون

الخارجية الأمريكية تتهم حماس بعرقلة الوصول لاتفاق تبادل وهدنة

مرعوب.. نتنياهو يلجأ لـ بايدن خوفا من قرار المحكمة الجنائية باعتقاله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوريا.. تشييع جنازة الفنانة خديجة العبد

نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

مكياج لافت.. مي كساب تستعرض جمالها بصورة جديدة

الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني تتألق بملابس أنيقة.. سعرها غير متوقع

فيديو

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ