خبير عسكري: نخشى دخول إسرائيل إلى المنطقة المحروقة جنوب لبنان.. فيديو

أكد ناجي ملاعب، خبير عسكري، أن تصريحات الخبراء العسكريين الإسرائيليين ومنهم وزير الدفاع، بأن إعادة المستوطنين إلى شمال إسرائيل يجب أن تكون قريبا وقبل حلول المدارس.

وشدد على أنه حتى تأمن إسرائيل إعادتهم لمناطق الشمال؛ يجب أن تكون هناك منطقة محروقة وعازلة.

وأشار «ملاعب»، خلال مداخلة مع الإعلامية دانيا الحسيني، ببرنامج «مباشر بيروت»، المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المنطقة المحروقة والعازلة التي أنشأتها إسرائيل حتى اليوم، تحيطها بحزام ناري، وبقنابل اختراقية، وكل ما تملك من قوى عدوانية في هذا الاتجاه.

وأوضح “حتى اليوم، يبدو أنه كلما زادت قذائف إسرائيل؛ كلما بقى حزب الله في المكان، ويرسل صواريخه وقذائفه باتجاه الجليل، ولم تستطع إسرائيل تحقيق هدفها بأن تصبح منطقة محروقة”.

وقال إنه يخشى أن يكون التخطيط المقبل لإسرائيل، هو دخول هذه المنطقة وتنظيفها؛ حتى تتأكد أنه لا حياة في هذه المنطقة إلا دون أنفاق أو وجود عسكري من حزب الله، وهو ما يحتمل الحدوث خلال يومين، موضحًا أن حزب الله يكثف من عدوانه، وفقا لتكثيف العدوان الإسرائيلي وما يحدث في قطاع غزة.