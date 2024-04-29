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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي: إسرائيل الدولة الوحيدة خارج الإجماع الدولي بشأن غزة

بن فرحان
بن فرحان

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على خلفية القضية الفلسطينية، إننا "نعمل مع شركائنا لوقف الحرب في غزة، وتعزيز جهود حل الدولتين"، مؤكدا “الرياض تصر على مسار لإقامة دولة للفلسطينيين”.

وأضاف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماعات، عقدت اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، أن “المملكة تعمل مع شركائها؛ لوقف الحرب في غزة، وتعزيز جهود حل الدولتين”.

وأشار الوزير، إلى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة خارج الإجماع الدولي بشأن وقف الحرب في غزة".

واعتبر “بن فرحان” أن استمرار الحل العسكري لن يخدم سوى المتطرفين، مشيرا إلى أن تصاعد الصراع الحالي، له تبعات كارثية على الفلسطينيين ودول المنطقة.

وترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض، اليوم الإثنين، الاجتماع الوزاري التشاوري السداسي مع الولايات المتحدة؛ لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الاجتماع حضره كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشارت الخارجية السعودية، إلى أن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى مناقشة آليات رفع كل القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية.

الأمير فيصل بن فرحان

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