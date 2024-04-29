عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في الحرب بين إسرائيل وحماس

نتنياهو
نتنياهو

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في الحرب الإسرائيلية ضد حماس.

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض، أنه وسط تكهنات متزايدة بأن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين في الأيام المقبلة بسبب الحرب ضد حماس في غزة؛ هناك معارضة من الولايات المتحدة للتحقيق مع أي مسؤولين إسرائيليين.

وقال المتحدث: "ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذه الحالة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وفي هذا السياق، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار فيما يتعلق بالحرب في غزة.

ويزداد قلق المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين، من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وقال المسؤولون الإسرائيليون، إن نتنياهو أعرب عن قلقه لـ بايدن- في مكالمة هاتفية- يوم الأحد، حيث ناقش الجانبان أيضًا مفاوضات الرهائن، ودفاع إسرائيل ضد الهجوم الصاروخي الإيراني، والحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لـ غزة.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أيضا، أنهم ليس لديهم مؤشر واضح عما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال، لكنهم قالوا إن “مكتب المدعي العام يتعرض لضغوط من المنظمات غير الحكومية والعديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للقيام بذلك”.

ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، التعليق على مضمون مكالمة نتنياهو مع بايدن، لكنه قال: "كما قلنا علنًا عدة مرات، ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذا الوضع ونحن لا ندعم تحقيقها".

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمسلحون الفلسطينيون منذ الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014.

واستمعت محكمة العدل الدولية، إلى قضية رفعتها جنوب أفريقيا تزعم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية من خلال حملتها العسكرية في غزة.

ونددت إسرائيل بالقضية ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، ودافع المسؤولون الأمريكيون عن إسرائيل في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية.

ومن جانبه، قال نتنياهو في بيان: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".

وأضاف: "على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في جميع الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب الوحشي والعدوان الغاشم".

ومن الجدير بالذكر، أنه في مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بسبب تورطه المزعوم في اختطاف أطفال ومراهقين أوكرانيين.

البيت الأبيض الحرب بين إسرائيل وحماس المحكمة الجنائية الدولية الحرب الإسرائيلية ضد حماس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

بشرى سارة بأسعار الذهب تحدث لأول مرة منذ 2022.. فيديو

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

قبل مواجهة الإسماعيلي.. عودة مدافع الأهلي إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يعلن رأيه في قرارات الجامعات الأمريكية من مظاهرات دعم غزة

القلب مش موجود.. منشور غامض لكهربا يثير التكهنات

الأعباء ضخمة.. الحكومة: التعاون مع الشركاء الدوليين بشأن اللاجئين يكون وفق برامج

علي جمعة: هذه أسباب الوقوع في الكذب وشيوعه

كيفية إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2024

الأهلي يكرم «رجال الطائرة» بعد الموسم التاريخي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

«مش الليمون ولا البصل».. أكلات شهيرة في شم النسيم تقوي المناعة

سوريا.. تشييع جنازة الفنانة خديجة العبد

نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ