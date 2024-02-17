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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النرويج: انهيار السلطة الفلسطينية سيجعل الوضع أخطر مما هو عليه الآن

صدى البلد

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور ، اليوم السبت، أنه إذا انهارت السلطة الفلسطينية سيكون الوضع أخطر مما هو عليه الآن.

 وشدد على ضرورة الحاجة إلى تسوية هذه الحرب حتى نتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية.

وأكد رئيس الوزراء النرويجي، أن فلسطين تحتاج  إلى قيادة ممثلة لكامل الشعب الفلسطيني.

وأوضح ستور، أنه لا يعتقد أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ستدير قطاع غزة مستقبلا.

ولفت جار ستور إلى أمله في النجاح في تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، ورؤية تحقيق الدولة الفلسطينية الآن أقوى مما كانت عليه قبل الحرب.

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