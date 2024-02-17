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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يعلن عدم دعم واشنطن لعملية الاحتلال في رفح .. ما القصة؟

صدى البلد

التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ، اليوم السبت، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في ميونيخ. 

وأكد بلينكن مجددا ، حق إسرائيل في ضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر، بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

 وناقش الوزير بلينكن والرئيس هرتسوغ الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن وتحقيق هدنة إنسانية من شأنها أن تساعد في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة. 

وأكد الوزير بلينكن مجددًا أن الولايات المتحدة لا يمكنها دعم عملية عسكرية برية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة أكثر من مليون شخص لجأوا هناك.

وشدد الوزير بلينكن على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين ومنع توسع الصراع. وشدد الوزير على التزام الولايات المتحدة بالسلام الدائم في المنطقة، بما في ذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية مع ضمان الأمن لإسرائيل.

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