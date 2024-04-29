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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجيل يطالب الحكومة بإطلاق حملة لتعليم البرمجيات والذكاء الاصطناعي

محمود عز
محمود عز

أشاد حزب الجيل الديمقراطي فى بيان له صباح اليوم بإفتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح البيان أن مشروع مركز البيانات والحوسبة السحابية يأتي ضمن الإضافات في طريق التحول الرقمي وضمن اهداف رؤية مصر 2030

كما أكد محمود عز الأمين العام المساعد لحزب الجيل فى تصريح له على هامش بيان الحزب وتوضيحا له أن المركز الجديد سوف يُسهم في «تعزيز التكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية، وسيتيح بيئة معلوماتية للحكومة تساعدها على اتخاذ القرارات المبنية على بيانات سليمة، كما تفيد تقنيات الذكاء الاصطناعي في رسم سيناريوهات مستقبلية لأي قرارات أو خطوات تستهدفها الحكومة المصرية»

وطالب الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي فى تصريحه من الحكومة أن تستغل انشاء هذا الصرح الكبير في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدشين حملة لتعليم البرمجيات في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك من خلال تغيير مناهج الحاسب الالي بالمراحل التعليمية وذلك للبدء من الطفل الصغير ، وإانشاء المزيد من المدارس التكنولوجية المتطورة في المحافظات ، وإنشاء جامعات ومعاهد متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وذلك لاستقبال خريجي المدارس التكنولوجية بدون النظر الي تنسيق الثانويه العامة ،و تخصيص جزء من مكتبات مصر العامة في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك لعمل دورات تدريبية في ذات المجال تحت شعار (التكنولوجيا للجميع) ، وإنشاء مراكز تدريب معتمدة تابعة لوزارة الاتصالات في مدن المحافظات للتدريب بشكل احترافي في مجال الذكاء الاصطناعي ، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية والدولية في تدريب محترف.

وأكد عز «الأمين العام المساعد لحزب الجيل» أن الهدف من مبادرة الحزب لتعليم البرمجيات والذكاء الاصطناعي هي لتوفير ما لا يقل عن مليون فرصة عمل سنوية يتطلبها هذا المجال وذلك بهدف زيادة فرص مصر أن تصبح دولة غنية بايدي وسواعد أبنائها .

حزب الجيل الديمقراطي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزارات الهيئات الحكومية

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