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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أغلبهم سيدات .. إصابة 13 عاملا في حادث أمام جامعة المنصورة الأهلية

صورة من الحادث
صورة من الحادث

أصيب 13 عاملا من عمال الأنفار معظمهم سيدات فى حادث سيارتى ربع نقل على طريق جمصه الدولى أمام جامعة المنصورة الاهلية.

 جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصه لتلقى العلاج اللازم.


تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارتى ربع نقل محملتين بالعمال أمام جامعة المنصورة الاهلية ووجود مصابين . انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة ١٣ شخص وهم نجلاء رمضان ابو حسين ٣٧ عاما ،  مصابة باشتباه بكسر بالكتف الأيسر و نجلاء مجدى عبد المنعم ٢٢ عاما مصابة كدمات متفرقة وهناء السيد ابراهيم ٣٧ عاما مصابة بسحجات وكدمات بالجسم  وصباح عبد الله عبد الفتاح ٤٨ عاما واصابتها بكسر بالذراع و السيد ابراهيم رمضان ٤٥ عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسلوى فتحى عبدالحى ٣٥ عاما مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج ونفيسه عبد الله نوفل ٦٠ عاما مصابة  اشتباه ما بعد الارتجاج  ونجلاء فتحى ابراهيم  ٣٧ عاما  مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وهاله محمد عبدالحميد ٤٧ عاما  مصابة كدمات متفرقة و رشا عبد العزيز ابو عبده ٣٤ عاما  مصابة باشتباه بكسر بالقدم اليسرى و صقر ماهر محمد ٣٤ عاما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم  و حسن حلمى السيد كسر بالساق اليسرى و فاطمه جميل زايد مصابة  كسر بالحوض  وجميعهم مقيمى الحفير- بلقاس


تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى جمصه لتلقى العلاج اللازم وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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