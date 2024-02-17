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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة الأمريكية تعلن إطلاق أربعة صواريخ على مواقع الحوثيين

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ، اليوم السبت، عن إطلاق أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومة من إيران إلى البحر الأحمر. 

وقالت القيادة الأمريكية أن التقديرات تشير إلى أن ثلاثة صواريخ على الأقل تم إطلاقها باتجاه السفينة التجارية إم تي بولوكس، وهي سفينة ترفع علم بنما ومملوكة للدنمارك ومسجلة في بنما. 

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من إم تي بولوكس أو أي سفينة أخرى في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، بين الساعة مساءً. وبعد الظهر، نفذت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ضربتين للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وسفينة سطحية متنقلة بدون طيار (USV) في اليمن. 

وحددت القيادة المركزية الأمريكية الصاروخ المحمول ومركبة أمريكية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

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