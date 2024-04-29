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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في حادث قطار طوخ إلى شهر يونيو للمرافعة

حادث قطار طوخ
حادث قطار طوخ

قررت محكمة جنايات بنها تأجيل نظر قضية محاكمة 35 متهما بقضية حادث انقلاب قطار بمنطقة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها والمعروفة إعلاميا باسم "حادث قطار طوخ"، التي راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 آخرين من ركاب القطار، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيو المقبل  لاستكمال المرافعة، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأحهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها علي الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه.

ونتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخص، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات علي النحو المبين بالاوراق، كما عرضا للخطر عمداً سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك وفاة عدد 25 شخص وإصابة 152 شخص والمبين أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق.

طوخ جنايات مركز بنها حادث انقلاب قطار حادث قطار طوخ سكك حديد مصر

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