الأونروا: الغارات الجوية المكثفة على رفح تدفع النازحين للفرار إلى وسط غزة

قال المفوض العام لمنظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني، اليوم السبت، إن الغارات الجوية المكثفة على رفح تدفع النازحين للفرار إلى وسط غزة.

وأكد المفوض العام للأونروا، أن سكان شمال غزة على حافة المجاعة ولا ملاذ لأحد، مشيراً إلى أن استبدال الوكالة ينطوي على عواقب وخيمة وهائلة .

وأوضح مفوض الأونروا، أن قطاع غزة يعاني بالفعل كارثة كبرى والسكان فقدوا كل شيء.

وكشفت وكالة الأونروا في وقت سابق من اليوم، أن نحو 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة تضررت بسبب العدوان "الإسرائيلي" المستمر على القطاع.

وأشارت "الأونروا" - بحسب وسائل إعلام فلسطينية - الي أن أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة.