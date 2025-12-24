رئاسة الوزراء: الدولة نجحت في مواجهة العشوائيات ونقل الأهالي لمساكن آمنة

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل من اجل المواطن البسيط، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد ان حجم الدين ازداد في الفترة الأخيرة والمواطنين تحملوا الكثير ونقدر دورهم تماما.

وقال هاني يونس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن الدولة نجحت في مواجهة العشوائيات وأصبح الأهالي يقيمون في مساكن أمنة، مؤكدا أن رئيس الوزراء أكد أن نسبة البطالة كانت 13% في عام 2023.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن إقامة المشروعات العملاقة وفرت فرص عمل كثيرة للمواطنين، مؤكدا انه ستقل نسب البطالة في مصر مع اقامة المشروعات وضخ الاستثماراات العملاقة.