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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يأمل بتأثير المساعدات العسكرية الغربية على الوضع في أوكرانيا

صدى البلد

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تسمح المساعدات العسكرية التي ستحصل عليها أوكرانيا في الأشهر القادمة من الدول الغربية، بما فيها فرنسا، لها "بتعزيز مقاومتها".

وقال ماكرون في كلمة له أمام الشباب في المدرسة الأوروبية بستراسبورغ، يوم السبت: "آمل أن يسمح ما سنقدمه نحن مع الولايات المتحدة والألمان خلال الأشهر القريبة القادمة، للأوكرانيين بتعزيز مقاومتهم".

وأشار ماكرون إلى أن الحديث يدور حول "أمننا ومستقبل أوروبا".

ويأتي ذلك على خلفية مصادقة الكونغرس الأمريكي على التشريع حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 61 مليار دولار بعد أشهر من توقف المساعدات بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وقد أعلنت الولايات المتحدة بعد إقرار التشريع وتوقيع الرئيس جو بايدن عليه عن مساعدات عاجلة بقيمة مليار دولار. كما تخطط واشنطن لتقديم حزمة مساعدات أخرى ستبلغ قيمتها 6 مليارات دولار.

وكانت فرنسا قد أعلنت في فبراير الماضي أنها ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو في عام 2024 بموجب الاتفاقية الأمنية الذي وقع عليها الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

أما ألمانيا، فقد أعلنت في فبراير عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار يورو، ضمت مدافع هاوتزر وأنظمة الدفاع الجوي والذخيرة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية. ومن المقرر أن يبلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا أكثر من 7 مليارات يورو في عام 2024.

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