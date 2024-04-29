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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: 85% من المساعدات لـ غزة تم جمعها وإرسالها من مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ اليوم الأول للازمة في قطاع غزة، وقفت مصر داعماً للفلسطينيين، مؤكداً أن أكثر من 85 % من المساعدات التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة تم جمعها وإرسالها من قبل الحكومة المصرية، و المجتمع المدني المصري.

 

وأضاف "مدبولي " خلال كلمته ، أن مصر تتشارك حدودها مع قطاع غزة ، و خاصة عبر معبر رفح ، و تم إرسال جميع المساعدات، بالرغم أن معبر رفح غير تجاري، و لا يسمح بمرور الشاحنات ، لافتاً إلى أن معبر رفح تم فتحه من جهة مصر منذ اليوم الأول للأزمة في غزة، و لمدة 24 ساعة يومياً.

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى، أن مصر تمكنت من إستقبال المصابين الفلسطينيين ، وأصحاب الحالات الحرجة.


وأشاد مصطفى مدبولي، بالدعم الذي حصلت عليه مصر من المؤسسات الدولية، و البلدان الأخرى ، التي قدمت مساعدة لبعض المصابين و استضافتهم عندها، و قدمت لهم علاجهم الطبي.

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