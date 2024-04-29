الحرب الروسية على رأس المناقشات.. الرئيس الصيني يعتزم زيارة فرنسا 6 مايو

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيزور العاصمة باريس في 6 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس شي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في أول رحلة له إلى أوروبا منذ وباء كورونا، حسبما صرح العديد من المسؤولين المقيمين في باريس وبروكسل لصحيفة "بوليتيكو".

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج اليوم الاثنين أن الرئيس الصيني سيقوم بزيارة دولة إلى فرنسا وصربيا والمجر في الفترة من 5 إلى 10 مايو.

ومن المتوقع أن تكون الحرب الروسية في أوكرانيا على رأس جدول الأعمال التي سيناقشها الرئيس الصيني مع ماكرون.

وقال المكتب الرئاسي في بيان إن "هذه الزيارة تأتي بمناسبة الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتأتي في أعقاب زيارة الرئيس إلى بكين وقوانجتشو في أبريل 2023".

ومن المتوقع أن يزور شي باريس وكذلك منطقة البرانس العليا في جنوب غرب فرنسا.