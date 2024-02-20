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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برشقات صاروخية.. سرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، استهداف مع كتائب المقاومة الوطنية "مجموعات عمر القاسم" تحشدات جنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرق غزة برشقات صاروخية من نوع (107).

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بانهيار مبنى على قوات خاصة إسرائيلية، بعد استهدافهم بقذيفة مضادة للتحصينات من قِبل كتائب القسام في حي الزيتون.

فيما تواصل قوات الاحتلال حصار بلدة برقة شمال نابلس وتقتحم عشرات المنازل وتجري تحقيقات ميدانية.

وأطلقت طائرات الاحتلال نيران رشاشاتها وقنابل دخانية تجاه دوار الكويت على شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال وبشكل عنيف محيط مسجد صلاح الدين في حي الزيتون شرق غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال جنوب شرق دير البلح وشرق خان يونس.

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