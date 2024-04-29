مدبولي: أي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم، والقاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان وأكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع.

وأضاف ، خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.

ولفت إلى أن مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم، ونبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية، وأي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين وسيزيد عمليات النزوح.