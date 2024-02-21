مسلسلات رمضان 2024.. جيهان الشماشرجى بثلاثة وجوه

تنافس الفنانة جيهان الشماشرجي في موسم رمضان 2024 بثلاثة أعمال فنية، تتباين أدوارها خلالها بشكل كبير، وهو ما حمسها للمشاركة.

وتظهر الشماشرجي كضيفة شرف في مسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبد العزيز، حيث تقدم دور السلطانة، أما في مسلسل "جودر" مع الفنان ياسر جلال فتقدم شخصية "شروق"، التي يتشابك مصيرها معه بشكل غير متوقع، ثم تتصاعد الأحداث.

أيضاً تواصل تقديم دور "إنجي" في الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد"، مع شريف سلامة ودينا الشربيني، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وآية سماحة، وإخراج خالد الحلفاوي.

وكانت جيهان الشماشرجي قد شاركت مؤخراً كضيفة شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "سفاح الجيزة"، حيث جسدت شخصية امرأة متزوجة تربطها علاقة غير سوية مع السفاح، الذي يجسده أحمد فهمي، ما يورطها في مشكلات عدة تؤدي بها إلى نهاية غير متوقعة.

"سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، تأليف انجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري. والمسلسل يدور في إطار بوليسي تشويقي، وبعض أجزاء العمل مقتبسة عن أحداث حقيقية.