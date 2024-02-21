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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة إعلان بايدن عن خطة تعترف بدولة فلسطينية قريبًا.. تفاصيل

بايدن
بايدن

نفت مصادر أمريكية ما تردّد عن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن الكشف قريبًا عن خطة تعترف بدولة فلسطينية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ففي حين كانت هناك تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لكشف وشيك عن خطة سلام إسرائيلية-فلسطينية شاملة يمكن أن تشمل اعتراف الولايات المتحدة من جانب واحد بدولة فلسطينية، قال مسؤولان أمريكيان تحدثا أن هذا أبعد ما يكون عن الحل. 

وأوضح المسؤولون أن الاعتراف الأحادي الجانب، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الأمم المتحدة، سيكون أكثر صعوبة من الناحية القانونية والسياسية.

وأوضح أحد المسؤولين الأمريكيين: "نحن لا نناقش بجدية أو نفكر في أي تغييرات في السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة، والتي تقضي بأن أي اعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس من خلال اعتراف أحادي الجانب في الأمم المتحدة".

وأوضح المسؤولان أن النهج الأكثر صرامة الذي تتبعه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية لا ينتقص من دعمها المستمر لأهداف الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأشار أحد المسؤولين إلى قرار الإدارة باستخدام حق النقض ضد قرار آخر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة – وهي خطوة تزيد من عزلة الولايات المتحدة على المسرح العالمي في دفاعها عن إسرائيل.

الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن دولة فلسطينية إسرائيل الأمريكي جو بايدن

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