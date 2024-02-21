اللي فات مات|الموسيقار راجح داوود: مش بحاسب نفسي على أعمالي السابقة.. فيديو

تحدث الموسيقار راجح داوود عن أعمالة السابقة ، قائلاً:" اللي فات مات ومش بحاسب نفسي على أعمالي السابقة" مؤكداً أنه يترك تقييم أعمالة للجمهور، وهناك من يعجب بها، و من لا يعجب بها.

وأضاف راجح داوود خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفطرة تتحكم في العمل الفني الذي يقدمه، لافتاً إلى أن هناك أعمال سينمائية بإمكانيات مادية متواضعة وحققت نجاحاً كبيراً.



وتحدث الموسيقار راجح داود، عن أهمية تعليم الأبناء الموسيقى وأهمية أن نستمع إليها، قائلاً:" المشاعر تجعل الإنسان يطور من مهاراته، ويصبح عضوا مشعا للآخرين في المجتمع".