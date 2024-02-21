راجح داود: تعليم الموسيقى يجعل الطفل يطور من مهاراته|فيديو

تحدث الموسيقار راجح داود، عن أهمية تعليم الأبناء الموسيقى وأهمية أن نستمع إليها، قائلاً “عشان نتطور.. التعليم والثقافة والفنون التي من ضمنها الموسيقى، ترتقى بمستوى مشاعر الطفل والنشء والشباب”.

وأضاف “داوود”، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشاعر هي الحافز الأول للبناء، وهي الوقود الذي يغذي تطور الإنسان، معلقاً "المشاعر هي التي تقود الإنسان إلى التطور في العمل والمدرسة والصنعة".

وتابع الموسيقار راجح داوود، "المشاعر تجعل الإنسان يطور من مهاراته، ويصبح عضوا مشعا للآخرين في المجتمع".



