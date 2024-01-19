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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أوركسترا أوبرا القاهرة يعزف مؤلفات راجح داوود على المسرح الكبير

راجح داوود
راجح داوود

تتواصل الفعاليات المميزة للثقافة المصرية حيث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ‏حفلا لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج لمؤلفات الموسيقار راجح داوود في الثامنة مساء الأحد 21 يناير على على المسرح الكبير

يتضمن البرنامج مختارات من الهامات راجح داوود الموسيقية والتى تم توظيف بعضها كموسيقى تصويرية لاعمال درامية منها لحظة موسيقية ، تقاسيم ، الرجل الثالث ، شروق ، مهرج السيرك ، حوار ، هوانم جاردن سيتي ، ابتهال ، ملهي صغير ، عصافير النيل ، نصر السماء ، احلام غائبة ، المحاربون ، باسكاليا الكيت كات .

جدير بالذكر أن المؤلف الموسيقى راجح داوود احد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية ، أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى ، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى ، اسس أروكسترا الهناجر للوتريات وتولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999

وشارك في المهرجان السنوى لموسيقى البحر الأبيض المتوسط في باليرمو بإيطاليا عامى 1997 و‏‏1998 ، عضو بالعديد من لجان تحكيم مسابقات دولية متخصصة منها المسابقة السنوية الدولية للموسيقى المعاصرة التي تقام بمدينة روما منذ عام ‏‏2001، ‏ بعض لجان التحكيم الموسيقية الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2001 ، كتب العديد من المؤلفات الموسيقية بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية لمجموعة من الافلام السينمائية المصرية منها الصعاليك ، البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات ، سارق الفرح ، أرض الخوف ، مواطن ومخبر وحرامي  ، رسائل البحر ، الباحثات عن الحرية ، البحر بيضحك ليه ، خريف آدم ، القاتلة ، ‏الراعي والنساء ، ‏الصرخة ،‏ الكلام في الممنوع ، الريس عمر حرب ، حلم العمر ، غرفه 707 ، كيف الحال والفيلم التسجيلى الإنسان والفنار ، حاصل على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996 ، جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية ‏، جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003.

دار الاوبرا المصرية المايسترو أحمد فرج الموسيقار راجح داوود

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