الدنمارك تعلن توقيع اتفاقية أمنية مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية أمنية ثنائية مع أوكرانيا، تضمن تقديم المساعدة لها على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان "الاتفاق يعني أن الدعم العسكري والمدني المستقبلي سيتم تحديده في إطار عمل للسنوات العشر المقبلة في اتفاق سياسي ثنائي"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وسيتم تمويل هذا الدعم من قبل مؤسسة أوكرانيا الدنماركية، والتي تبلغ قيمتها حاليًا 10 مليارات دولار.

واتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الدنماركي ميتي فريدريكسن، خلال اللقاء الذي جمعهما في مؤتمر ميونيخ الأمني، الأسبوع الماضي على توقيع اتفاقية أمنية ثنائية.

ووقعت أوكرانيا اتفاقيات أمنية مع المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.