روسيا : الموقف الأمريكي ينشر العنف من غزة إلى الشرق الأوسط

قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس إن الموقف العنيد للولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي يؤدي إلى انتشار العنف من غزة إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأضاف نيبينزيا خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن الجمود في مجلس الأمن، الناجم عن الموقف العنيد للولايات المتحدة، يؤدي إلى حقيقة أن العنف من غزة قد امتد بالفعل إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضح مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة أن العواقب واضحة في سوريا ولبنان والعراق واليمن، حيث إن التعاطف مع الفلسطينيين يثير بطبيعة الحال منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر نادي فالداي، إن تفاقم أزمة الشرق الأوسط لم يصل بعد إلى حده.

ووفقا له، فإن عدد المدنيين الذين قتلوا خلال العملية الإسرائيلية في قطاع غزة تجاوز عدد الضحايا المدنيين في الفترة التي تلت الانقلاب في أوكرانيا عام 2014.