زاهي حواس: لا يمكن تبليط هرم منكاورع أو وضع حجر زيادة عليه

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، أنه لا يمكن تبليط هرم منكاورع أو وضع حجر زيادة، مشيرا إلى أن العالم أجمع مهتم بالأهرامات المصرية، ومعرفة تفاصيل اخبارها.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه يعي تماما كل شئ عن هرم منكاورع، مؤكدا أنه لم يتم عرض نتائح اللجنة العلمية الخاصة بتطوير وكساء الهرم على اليونسكو"

ممر جمالوني

وتابع زاهي حواس، أن الحضارة المصرية القديمة، ما زالت تبهر العالم وتقدم له كل ماهو جديد، مؤكدا أنه تم الكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي للهرم الأكبر لهرم الملك خوفو بطول 7 أمتار وعرض 220 سم.