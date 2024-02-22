سيدة نشرت الشائعة.. زاهي حواس: وزيري تسرع في الإعلان عن مشروع هرم منكاورع

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير، أن تبليط هرم منكاورع أزمة أثيرت عبر منشور دونته سيدة على منصة إكس، حتى انتشرت الشائعة داخليا وخارجيا، مما أثارت جدلا واسعا.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن الدكتور مصطفى وزيري تسرع في الإعلان عن مشروع منكاورع، مؤكدا أنه لم يعلن أي تفاصيل، خاصة أن المشروع يتطلب إزالة حجارة من هرم منكاورع.

وتابع عالم المصريات الكبير، أن الدكتور مصطفى وزيري لم ينتشل أو يبلط هرم منكاورع، ولم يتم وضع حجرا واحدا على الهرم، وما يزال على وضعه دون أي تحديثات، ومن الصعب استرجاع هذه الأحجار.

وأشار زاهي حواس إلى أن الأحجار الموجودة في الهرم جرانيتية، بمقدار7 مداميك موجودة من أيام الملك منكاورع، مؤكدا أن القوانين الدولية تنص على عدم تغييرالشكل العام للأثر.