كواليس مفاوضات الأهلي للاستثمار في نادي بروكسي

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، كواليس مفاوضات النادي الأهلي للاستثمار في نادي بروكسي، أسوة بما حققه نادي سيراميكا كليوباترا مع ديروط.



وقال الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن إنبي حصل علي رعاية نادي بايونيرز، كما حصل سيراميكا كليوباترا علي رعاية نادي ديروط ، وهو ما شجع الأهلي لتكرار تلك التجربة.

وتابع الكومي، إن خالد بيبو حينما كان رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أقنع إدارة القلعة الحمراء بالاستثمار في أندية القسم الثاني والثالث بسبب الاستفادة من اللاعبين الذين يتم تسريحهم لعدم وجود مكان شاغر لهم بقائمة الفريق الأول.

وأفاد الكومي، إن هناك مفاوضات دارت بين الأهلي وبين أندية الزرقا والمنصورة ودكرنس، ولكن الأمور استقرت في النهاية على الاستثمار في نادي بروكسي، وقد عقد مسئولو الأهلي أكثر من جلسة مع مسئولي بروكسي من أجل دراسة فكرة الاستثمار وتأجلت لبعض الوقت بسبب مرض العامري فاروق نائب الرئيس.



وشدد الكومي، إن الأهلي متحمس لفكرة بروكسي أكتر من أي نادي آخر، لآنه خاص ويستطيع إدارته والسيطرة عليه دون عراقيل قانونية.