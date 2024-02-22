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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موازنة البرلمان: 10 مليارات دولار كافية لحل أزمة فجوة سعر الصرف

دولار
دولار

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي حقق تقدمًا ممتازًا في محادثات القرض الخاص بمصر، وإنهاء المراجعة الأولى والثانية والاتفاق بالسياسات الشاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بخصوص تمويل إضافي لمصر، سيزيد عن الـ 3 مليارات التي تم رصدها.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON": "اعتقد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية سينخفض بشكل ملحوظ".

النقد الاجنبى 

وأشار إلى أنه الـ 10 مليارات دولار تكفي لتلبية الاحتياجات وانخفاض الدولار وحل أزمة فجوة سعر الصرف.

الأصلاح الأقتصاد الاقتصاد الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي الدولار السوق الموازية السوق الموازي

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