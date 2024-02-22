موازنة البرلمان: 10 مليارات دولار كافية لحل أزمة فجوة سعر الصرف

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي حقق تقدمًا ممتازًا في محادثات القرض الخاص بمصر، وإنهاء المراجعة الأولى والثانية والاتفاق بالسياسات الشاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بخصوص تمويل إضافي لمصر، سيزيد عن الـ 3 مليارات التي تم رصدها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON": "اعتقد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية سينخفض بشكل ملحوظ".

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وأشار إلى أنه الـ 10 مليارات دولار تكفي لتلبية الاحتياجات وانخفاض الدولار وحل أزمة فجوة سعر الصرف.