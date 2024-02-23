ارتفاع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلي 131 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

استشهد المصور الصحفي محمد ياغي وابنته وزوجته، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة، مما يرفع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 131 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية، أكدت صحة غزة أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال من وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأضافت السلطات الصحية أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 29514 شهيدا و69616 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما قصف طيران الاحتلال خيام النازحين غرب ملعب الدرة في دير البلح، وفي بلدة الزوايدة، وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.