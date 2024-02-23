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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منشور غامض لـ خالد الغندور يهاجم الدوري المصري

صدى البلد

شارك خالد الغندور نجم الزمالك السابق منشورًا غامض عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

وكتب الغندور :"دوري التأجيل المصري".
 

كانت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء اليوم إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا قد تعرضت لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناءقيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدمصلاحيتها للطيران في الوقت الراهن، وعليه باتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة بهالليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالاتمكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحوتأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

بدوري أبطال أفريقيا بعثة الأهلي خالد الغندور نجم الزمالك السابق فريق الاهلي ميدياما الغاني وزارة الطيران نجم الزمالك

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