عضو شعبة الاستثمار العقاري: مصر أكثر دولة تعطي مكاسب للأجانب

قال أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري، وعضو غرفة العقار المصري، إن الفترة القادمة ستشهد إقبالًا كبيرًا على العقارات، متوقعًا زيادة أسعار العقارات الفترة المقبلة بواقع 50 إلى 60%.

وأكد، خلال حواره على قناة "ON"، أهمية تفعيل الصناديق العقارية، وتفعيل منظومة التصدير العقاري، مشددًا على أن الدولة المصرية هي أكثر دولة تعطي مكاسب للأجانب، ولكن الأمر يتطلب تحركًا قويًا لاستقرار سعر الصرف.

وعلق أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري، وعضو غرفة العقار المصري، المبادرة المُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار تخص فقط المصريين العاملين بالخارج والأجانب، وليس المصريين في الداخل لضمان تدفق عملة أجنبية إلى السوق المصرية.

وأوضح أن الأمر يتطلب استقرارًا لسعر الصرف، بجانب تقديم خصم لعمليات الدفع بالدولار، مما يسهم في استخدام الدولار في توفير متطلبات الإنشاء الضخمة المستوردة، بدلًا من تحميل الدولة تكلفة الاستيراد.

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