عضو غرفة صناعة العقار: الحديث عن 8 ملايين سائح برأس الحكمة تطوير عمراني

علق المهندس أمجد حسنين عضو غرفة صناعة العقار، علي صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر وتحالف إماراتى، قائلا: إنه خبر سعيد لصناعة التطوير العقارى على عدة محاور.



وأضاف المهندس أمجد حسنين عضو غرفة صناعة العقار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن الأرض هي المادة الخام للتنمية في صناعة التطوير العقارى، معقبا: “نرحب بالمستثمرين الأجانب في التنمية العمرانية، لأن المستثمر الأجنبي يعمل على أرضنا ويأتي بشركات مصرية وتعمل في المنطقة لتعمل عليها، لتنمية المنطقة وخلق فرص عمل أثناء البناء وفرص عمل أخرى بعد انتهاء المشروع”.



وتابع المهندس أمجد حسنين عضو غرفة صناعة العقار، أن الحديث عن 8 مليون سائح في رأس الحكمة هو تطوير سياحي وعمراني وصناعي.