مدبولي: مشروع رأس الحكمة يتضمن دخول استثمارات مباشرة فى شهرين بـ35 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع رأي الحكمة سيتضمن دخول إستثمارات مباشرة فى شهرين بـ 35 مليار دولار، مشيرا إلى أنه الرقم الأضخم فى تاريخ مصر.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته اليوم بؤتمر صحفي خلال توقيع شركة إستثمارية كبري بمقر مجلس الوزراء، أن تلك الصفقة ستتضمن شقين، شق جزء مالي وجزء حصة من أرباح المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة ، لافتا إلى أنه سيكون للدولة المصرية 35% من ارباح المشروع.