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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بمستقبل وطن: رأس الحكمة مشروع يحدث طفرة في الاقتصاد المصري

تامر الحبال، عضو
تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بمستقبل وطن

ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، قرار  موافقة مجلس الوزراء على مشروع رأس الحكمة والذي يعد أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية.

وقال الحبال في بيان له اليوم السبت، إن مشروع رأس الحكمة بداية لتحريك كافة القطاعات الاقتصادية، حيث سيعمل في المشروع عدد كبير من الصناعات والكثير من العمالة المصرية ، ويخلق مزيد من فرص العمل للشباب لاضخامة المشروع ، فالمشروع سيكون فاتحة خير للمصريين.

أوضح الحبال أن رأس الحكمة مشروع قادر على أحداث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري،  مشددا على أن المشروع شراكة وليس بيع أصول كما تدعي اللجان الإلكترونية التي يقوم عليها أهل الشر والتي لا ينبغي أن نستمع لها أو حتى النظر إلى هذه الشائعات، لافتا إلى أن المواطن واعي ومدرك ولن يلتفت لمثل هذه الشائعات.

وأشار الحبال إلى أن المشروع يحسن وضع الاقتصاد المصري وينهي السوق السوداء للعملة ويخفض أسعار السلع، منوها إلى أن أسعار الذهب والعملات في انخفاض مستمر منذ إعلان الصفقة الاستثمارية الأكبر في تاريخ مصر َ

وكان قد أعلن رئيس مجلس الوزراء ان مصر ستحصل على 35 مليار دولار مقدم صفقة رأس الحكمة منها دفعة أولى 15 مليار دولار و20 مليار أخرى خلال شهرين، الدفعة الأولى من صفقة  تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى، و150 مليار دولار إجمالى استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة، و35% حصة مصر من أرباح المشروع.

مشروع رأس الحكمة مجلس الوزراء الإقتصاد المصرى العمالة المصرية السوق السوداء

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