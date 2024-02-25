اليابان.. مـ.قتل شخص وإصابة 2 في حادث طعن بمتجر

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران صباح اليوم، الأحد، جراء حادث طعن داخل متجر صغير بمدينة سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن أحد العاملين في المتجر التابع لسلسلة سيكومارت، قال للشرطة المحلية إن رجلاً استخدم ما يشبه سكين مطبخ في سلوك عدائي قبيل الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وتعرض ثلاثة من العاملين في المتجر، تتباين أعمارهم بين الأربعينات والستينات، للطعن، وتم نقل رجل أربعيني إلى المستشفى حيث توفي لاحقاً.

وذكرت الشرطة أن المصابين الآخرين، وهما رجل وامرأة، لم يفقدا الوعي.