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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحبط ترويج حشيش بـ1.4 مليون جنيه بالإسكندرية

المخدرات
المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بالإسكندرية بقصد الإتجار.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر " الحشيش" وترويجه على عملائه ، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,4 مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


 وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاسكندرية الحشيش العناصر الإجرامية النيابة العامة

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