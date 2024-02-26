الداخلية تحبط ترويج حشيش بـ1.4 مليون جنيه بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بالإسكندرية بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر " الحشيش" وترويجه على عملائه ، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,4 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.