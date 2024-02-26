أمير قطر يبحث مع هنية جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، استقبل، اليوم الاثنين، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وذلك بمكتبه في قصر لوسيل.

وجرى خلال المقابلة، استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما ناقشا جهود قطر الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن ترسل إسرائيل وفدا إلى قطر لإجراء مفاوضات إضافية اليوم الاثنين.

ووفقا للتقارير، ستلعب إسرائيل دورا ضئيلا في اجتماع الدوحة، وستقتصر المحادثات أساسا على مناقشة الجوانب التقنية لوقف إطلاق النار المؤقت المحتمل، مثل حجم المساعدات الإنسانية؛ حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".