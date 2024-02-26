بخصومات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض أهلا رمضان بأبيس والأزاريطة في الإسكندرية

افتتح محافظ الإسكندرية محمد الشريف، يرافقه وكيل وزارة التموين بالمحافظة، معرض "أهلا رمضان" بمنطقتي أبيس والأزاريطة.

وأكد المحافظ - خلال تفقده أجنحة المعرض - أن معارض "أهلا رمضان" تأتي في إطار خطة المحافظة لإقامة عدد من المعارض والمنافذ السلعية تغطي جميع قطاعات المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.



من جهتها، أوضحت الغرفة التجارية بالإسكندرية، في بيان أصدرته، أن معرض أبيس يقام أسفل كوبري أبيس بالطريق الزراعي، ويضم 35 شركة متنوعة للمواد الغذائية، بنسبة خصم تتراوح ما بين 10% إلى 30%، ويستقبل العملاء يوميا من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ10 مساء.