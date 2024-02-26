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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني يحذر من خطورة هجوم الاحتلال على رفح

الملك عبدالله
الملك عبدالله

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله على خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح واستمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وفق ماذكرت جريدة الغد.

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر.

ضم وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الأمير تركي الفيصل، والدكتور إياد علاوي، ومحمد بن عيسى، وطاهر المصري، والدكتور فؤاد السنيورة، والسفير عمرو موسى، والدكتور مصطفى البرغوثي.

أكد الملك ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكاف للقطاع.

حذر الملك من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، واستمرار أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.

شدد على أهمية إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

الملك عبدالله رفح الهجوم الإسرائيلي

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