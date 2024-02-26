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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب تناقش أزمة عدم الانتهاء من مشروع مستشفى رأس غارب المركزى

لجنة الصحة بمجلس
لجنة الصحة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا  سمير حارص، بخصوص عدم الانتهاء من مشروع مستشفى رأس غارب المركزى الجديدة الذى مر علي قرار البدء فيه أكثر من ١٢ عام، تعاقب على انشاءها عده شركات وكذلك عدة وزراء صحة ومحافظين .

جاء ذلك بحضور  الدكتور أسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والدكتوره مها إبراهيم  ممثلة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والدكتورة رشا عادل مدير إدارة المعامل وبنوك الدم ومدير بنك الدم الإقليمى بالبحر الأحمر.

أكدت اللجنة أنه تم فسخ التعاقد مع الشركة التابعة إلى وزارة الإنتاج الحربى واسناد المشروع إلى هيئه المجتمعات العمرانية، وكذلك تم اخذ عينة من مركز البحوث للمشروعات الهندسيه للتأكيد على سلامة المبنى والذى أكد علي سلامته  وجارى التنفيذ منذ شهرين منصرمين  وضخ الإمدادات لاستكمال المشروع.

وفيما يتعلق بوجود جدول زمني محدد للانتهاء من المشروع، قالت اللجنة أنه من المفترض استلام المشروع الانشائي فقط من المجتمعات بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.

وفي هذا الإطار أكدت النائبة إيلاريا علي حرصها علي متابعه الجدول الزمني المطروح حتى يتم الافتتاح الكامل لمستشفى رأس غارب المركزى الجديدة.

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