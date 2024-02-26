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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. أرضية ملعب أبو رجيلة بالزمالك بعد انتهاء أعمال الإصلاح

صدى البلد

انتهت أعمال تجديد أرضية ملعب نادي الزمالك “عبد اللطيف أبو رجيلة” بعد إصلاحات مكثفة من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال خلال الفترة الماضية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الأبيض من الجزائر، عقب خوض مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء، استعداداً للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.

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