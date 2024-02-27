فوز كبير.. جيرونا يستعيد المركز الثاني في الليجا على حساب رايو فاليكانو

استعاد جيرونا المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) بفوزه الكبير على ضيفه رايو فاليكانو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونتيليفي، في ختام الجولة الـ26 من الليجا.

سجل ثلاثية جيرونا كل من فيكتور تسيجانكوف في الدقيقة 52 وسافيو دي أوليفيرا هدفين في الدقيقتين 90 و93، ولعب فاليكانو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76 بعد طرد بيب تشافاريا.

ورفع هذا الفوز رصيد جيرونا إلى 59 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثالث وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.